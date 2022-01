Si vous êtes un collectionneur de steelbook vous serez sans doute intéressé par cette offre.Le site Buygame2 permet d'acheter un steelbook "Spécial Hiver" exclusif au marché japonais apparement.Comptez environ 30 euros le steelbook avec frais de port(livraison par Airmail donc environ 21 jours pour la livraison).Vous pourrez aussi rajouter une option cadeau ou colis renforcé entre autre.Pour les frais de douanes comme d'habitude certain passeront à travers et d'autre non^^PS : le site est un peu long de la détente donc ne soyez pas étonné si vous ne voyez rien dans votre panier après ajout.

posted the 01/07/2022 at 06:59 PM by ouroboros4