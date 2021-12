Hello

J'ai acheté un PC à mon fils, je veux lui refiler ma carte graphique GTX 1660ti

Mais sur le mien je veux la remplacer par une 1050 ti, donc même constructeur.

Puis-je simplement faire le changement physique sans rien modifier des drivers, ou dois-je désinstaller les drivers et les réinstaller?

S'il faut les désinstaller, me conseillez vous un logiciel, ou juste la procédure Windows?

Merci