Star Citizen

Le patch Alpha 3.16 vient d'être déployé pour Star Citizen. Bien vide, contrairement à une version 3.15 surchargée, ce patch a le mérite d'avoir bénéficié de plusieurs semaines de test afin de pouvoir proposer une expérience de jeu convenable et stable pour les fêtes.Dans les faits, cette version Alpha 3.16 apporte :- un événement dynamique appeléoù les joueurs pourront se livrer à des combats en mode FPS,- une refonte du modèle de vol des Gravlev (sorte de motos à lévitation),- les missions de chasse à la prime en atmosphère (alors qu'avant c'était uniquement dans l'espace),- un hôpital sur la planète Area 18,- de nouvelles épaves à explorer,- le Cutlass Steel , une variante du Cutlass pour le transport de troupes (chargée à bloc de mitrailleuses), proposé à environ 250€ (quand même),- l'amélioration du système de gestion des crimes & délits,- l'équilibrage de quelques vaisseaux,- la correction de divers bugs (sans pour autant que certains très handicapants n'aient été réglés).Si vous souhaitez consulter leau complet, cliquez sur ce lien Voici la vidéo promotionnelle de ce patch :Et celle du Cutlass Steel :Belles fêtes à vous et à bientôt dans le Verse !