Salut !Alors, après avoir été repoussé, que les files d'attentes sont encore longues le soir, est-ce que vous avez réussi à finir le jeu ? Moi oui :Et pour vous alors, quel ressenti avez-vous sur cette fin d'arc narratif ?Les changements apportés aux jobs vous ont convaincu ?Le Sage et le Faucheur, deux nouveaux jobs très bon ?L'histoire, la musique, la DA, l'ambiance, qu'avez-vous pensé de tout ça ? Conforme à vos attentes, mieux, moins bien ?Vous pensez que la nouvelle histoire se fera sur quelle menace/continent ?

posted the 12/21/2021 at 10:22 AM by sephrius