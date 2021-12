Et voilà ! Après des heures et des heures et des heures sur le jeu de base, puis sur les extensions (La trilogie sur la 1ère Lame, l'Elysée puis les Enfers) me voilà ENFIN arrivé à l'Atlantide : le continent perdu cité par Socrate mais aussi en fond depuis le tout premier Assassin's creed.Petite visite découverte juste dans les premiers abords du domaine, histoire d'apprécier l'ambiance et les somptueux paysages !Bon visionnage.