Sanji vs Queen



Chapitre 1 034 : « Sanji contre la Queen »



- Le nom de la geisha que Sanji semble avoir attaquée est "Osome". Il recherche son animal de compagnie, une souris nommée "Chuji".



- Momonosuke semble saisir les nuages ​​créés par Kaidou et les tirer.



- Queen peut utiliser toutes les attaques des membres Germa 66, même l'invisibilité de Sanji.

- Sanji répond à l'invisibilité de Queen avec des mouvements à grande vitesse.



- Geisha "Osome" entre dans la zone de combat à la recherche de "Chuji".



- Après la mort de Komurasaki (Hiyori), "Osome" était pour Queen sa geisha préférée.



- Queen a essayé de "recruter" ses services à plusieurs reprises, mais il semble qu'Osome n'ait pas accepté. Maintenant, Queen l'attaque en profitant de son invisibilité.



- Sanji utilise une combinaison de "Force + Grande vitesse + Exosquelette + Ambition avec traits d'armes" pour créer une puissante attaque de feu.



- Le nom de l'attaque est 魔神 風 (Demon Wind ?).



- Puis Sanji enchaîne une série d'attaques et se termine par une appelée "Beef Burst". Le chapitre se termine avec Sanji attaquant Queen avec cette attaque.



- La semaine prochaine, pas de chapitre.