Slt à tous, j'ai un soucis avec les radios sur Forza Horizon 5. En effet, je suis bloqué sur la fréquence d'horizon XS et impossible de changer pour une autre. J'ai pourtant bien placé toute les antennes. J'ai changé la disposition des touches mais rien n'y fait. Est ce que j'ai oublié de faire un truc où bien avez vous le même soucis que moi ?

posted the 11/19/2021 at 05:46 PM by kenjushi