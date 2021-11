Bizarrement ca pourrais être le cas, ou pas...Pourquoi? Et bien tout simplement parce qu'un des artiste ayant bossé sur DS3 a posté un artwork inédit de la série sur son artstation:Les fan aurons reconnu Lilith, dans une pose qui n'a jamais été la sienne jusqu'à présent, prête a se battre.Lilith a toujours été un personnage peu présent visuellement servant surtout a teaser certain détails du scenario. Mais Jamais elle n'a été affronté ou même montrée en combat.L'art est annoncé comme "promotion art", donc a des fin commercial hors comme dit aucun jeu n'avais mit Lilith en avant donc cela semble bien aller vers un nouveau titre.S'il on garde en tête que les VGA arrive dans moins d'un mois, et que plus de 40 jeux y seront annoncé, ben ... Sa semble crédible...