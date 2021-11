Sur PC uniquement, grâce, une fois de plus, au talent des moddeurs qui ont réussi là où Bioware a échoué.https://www.nexusmods.com/masseffectlegendaryedition/mods/832Au passage, les moddeurs ont aussi réalisé 2 community patch pour résoudre les bugs non corrigés sur ME1LE & ME3LE. Celui de ME2LE, sera disponible prochainement, toujours que sur PC bien entendu.

posted the 11/07/2021 at 05:32 PM by roivas