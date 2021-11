Salut à tous,



Premières impressions sur PC en 4k, extra/ultra graphismes et écran HDR. Mon PC n'est pas assez puissant pour faire tourner le jeu à fond à 60 fps, mais pas grave j'ai l'habitude du 30 fps après des années de Xbox.



Alors à chaque Horizon, je pense être blasé par les graphismes mais nan, le jeu est à nouveau la référence du JV pour les jeux de bagnoles. C'est juste l'un des plus beau jeu toutes catégories confondues. Et la prochaine création du studio risque de faire beaucoup de bruit. C'est bien Playground Games le studio leader chez Microsoft sur lequel il faut investir.



J'ai fait les précédents Forza sur Xbox, et là c'est mon premier sur PC. J'ai malheureusement une quantité de bug, crash, freeze.... Même après l'installation des derniers drivers, le jeu bug beaucoup trop souvent à mon goût. Je vais attendre quelques jours, histoire d'installer une probable màj.



Maintenant, le jeu. Et là je m'adresse aux habitués de la licence. Pour le néophyte, le jeu sera probablement sa plus grande découverte dans le genre depuis pas mal d'années. Mais pour nous les habitués?

Et bah, je dois reconnaître que la licence commence à me "lasser", je ne suis plus surpris. On est en terrain connu et même si le studio rajoute des fonctionnalités, le sentiment de déjà vu persiste.



C'est un peu l'effet d'Uncharted 4 pour moi.

Objectivement, un excellent jeu. Il serait malhonnête de ne pas reconnaître les qualités du jeu. Mais la formule commençait à s'essouffler (Uncharted 2 toujours la référence à mes yeux).

C'est pareil avec Forza Horizon. Excellent mais un petit quelque chose me gêne.



(Et c'est quoi ce tableau de bord de la Supra avec tous les voyants allumés?!! )



(bonne chance à Polyphony et GT7, si seulement leur moteur graphique permettait des environnements si riches. Côté modélisation des voitures, même sur PS4 pro ça reste devant FH5. Le soin apporté est bien plus important, il suffit de comparer la supra justement)