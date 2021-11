Hello !J'ai acheté un code sur mtcgames pour le premium bundle addons de FH5 (j'ai un abo XGPU). J'ai suivi le tuto pour activer le code via un VPN mais visiblement ça ne fonctionne pas puisqu'il veut pas de mon code (georestricted).Quelqu'un aurait une astuce ? Dois-je créer un compte dans le pays de la clé ? (BR)Merci pour vos retours

posted the 11/05/2021 at 11:30 AM by hurri