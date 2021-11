Star Citizen

L'anniversaire de Star Citizen approche et avec lui l'IAE 2951. Cet événement ayant lieu directement au sein du jeu (sur la planète Microtech cette année encore) propose aux citoyens de l'espace de découvrir chaque jour une exposition de tous les vaisseaux d'un constructeur différent, avec la possibilité de louer ces vaisseaux gratuitement pendant 24 heures.Pendant cette période qui court de fin novembre à début décembre, l'accès au jeu Star Citizen est gratuit : il suffira juste de s'être créé un compte sur le site officiel du jeu,, pour télécharger le jeu et le tester.L'IAE commencera le vendredi 19 novembre pour se terminer le mercredi 1er décembre et vous pourrez piloter 100 vaisseaux différents pendant cette période d'une douzaine de jours. Voici le calendrier annoncé avec le détail jour après jour du ou des constructeurs qui exposera ses vaisseaux (ou véhicules) :- 19/11 Anvil Aerospace- 20/11 Roberts Space Industries- 21/11 AEGIS Dynamics- 22/11 Aopoa, Banu, Gatag et Esperia (les vaisseaux extraterrestres)- 23/11 Crusader Industries et Tumbril Land Systems- 24/11 Origin Jumpworks- 25/11 ARGO Aeronautics, Greycat Industrial, Consolidated Outland & Kruger Intergalactic- 26/11 Drake Interplanetary- 27/11 Musashi Industrial & Starflight Concern- 28/11 Les 4 vaisseaux les plus plébiscités par les joueurs bénéficieront d'une exposition dédiée avec des skins spéciales- 29/11 au 01/12 Pour l'instant nommé "Finale", on verra ce que cela comprend !À bientôt dans le Verse !