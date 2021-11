Multi machines

Après un bon gros trip sur Tetris Effect, il est temps de retourner sur un petit jeu plus aventureux !! Ca faisait un moment que je voulais le lancer, on m'avait dit qu'il n'était pas si malC'est désormais chose faite. J'espère juste que le jeu n'a pas trop vieillit vu que je le fais tardivement !!+ Les personnages bien modélisés et plutôt sympas. Bon comme d'hab on a les clichés japonais mais ça reste super agréable+ Les musiques plutôt correctes aussi, parfois dans le métal, parfois proches de Phantasy Star Online avec un côté futuriste, ... Ce n'est pas non plus de la grande musique mais en tout cas ça donne une bonne ambiance ... et ça colle au genre surtout !!+ L'intro vraiment bonne et dynamique. Ca donne la pêche.+ Pas mal de choses à faire mine de rien entre les quêtes, les équipements et la gestion des persos.+ Un bon gros côté Phantasy Star Online et pas que dans les musiques du coup !! Les armes et équipements y font furieusement référence et on sent la patte du titre de SEGA très régulièrement.+ Assez prenant mine de rien une fois que l'on a pris le jeu en main et que l'on a passé le début lourdingue et vomitif !!+ Excellente durée de vie !! Franchement ça prend du temps d'avancer et tout faire !!- Les dialogues ... aouch, ça pique les oreilles toutes ces voix de minette en train de crier !! C'est bien cliché des DA japs. Et comme ça n'arrête pas de parler ...- C'est un peu bordélique quand même au départ. On se tape 2h de blabla façon bourrage de crâne avec les persos pour nous expliquer comment faire quoi ... pour au final tout zapper derrière tellement c'était lourdingue !!- Gameplay et jouabilité trop rigide. Le gros soucis vient des commandes qui ne répondent pas toujours bien notamment pour faire l'esquive ou pour courir. Pareil quand on veut changer d'arme, il arrive que l'on appuie plusieurs fois sur le bouton sans que ça change. Du coup quand on essaye de faire un enchainement rapide entre les changement de flingues, les chargement, et les tirs, il arrive régulièrement que l'on ne soit pas en train de faire ce que l'on pense !! Idem pour les menus de techniques/gadgets. On ne peut avoir les 2 en même temps, et on a beau vouloir garder le second menu (gadgets, dès que l'on change d'arme par exemple ça nous rebascule sur le premier, et pendant les combats de boss ou quand on est bien encerclé ça fout bien dans la merde tant les commandes ne sont pas des plus réactives !!- Les graphismes ne sont pas ouf, même en sachant que le jeu à déjà quelques années !! On sent que la DA est sympa mais ça a du mal à suivre derrière. Les zones ouvertes sont désespérément vides et ça donne des longueurs dans le gameplay.- Les ennemis sur le terrain qui réapparaissent dès que l'on s'éloigne de 10m de la zone de combat ... c'est chiant. A l'inverse, dans les donjons ils ne réapparaissent pas si on ne le quitte pas ... et comme par hasard c'est là que l'on vous demande de tuer plusieurs ennemis d'une sorte (donc on doit se taper des allez retours inutiles avec des temps de chargement en prime).- La sauvegarde automatique est relativement aléatoire, pour ne pas dire complètement à l'ouest !! On voit pourtant l’icône régulièrement mais rien à faire à chaque fois que je relance le jeu après qu'il ait été coupé complètement, je perds une partie plus ou moins longue de ma progression (ma première heure de jeu par exemple).- Les alliés avec une IA de demeuré !! Entre les fois où ils n'arrêtent pas de se coller devant nous quand on passe en visée (ce qui pose pas mal de soucis en mode snipe), celles où ils restent figés en plein combat en attendant de prendre une raclée, et celles où notre personnage tombe au combat mais qu'ils passent 20 fois à côté de toi sans te relever ... !!-Beaucoup trop de blablas inutiles, et vraiment longs. Je mentionnais le début du jeu plus haut, mais à plusieurs reprises on se tape des phases de dialogues qui, dans le principe, sont censés donner de la consistance aux personnages ... mais au final ils sont totalement inutiles, chiant, et ne servent qu'à ajouter une mièvrerie clichée dont on se passerait bien !!- C'est bien les jeux longs ... mais là c'est un peu trop car ça finit par devenir très redondant !! Les quêtes nous demandent systématiquement de revenir dans les donjons pour se retaper x fois un ennemi (avec parfois l'obligation de quitter le donjon pour revenir et les faire réapparaitre), ou nous envoient 15 fois au même endroit pour chasser un groupe de PNJ, ... Bref, j'ai eu envie que ça ce finisse plus tôt !!- C'est quoi ce principe débile de devoir quitter le jeu, et relancer sa sauvegarde pour pouvoir choisir certaines quêtes annexes ? C'est d'autant plus crétin que la sauvegarde du jeu de base n'est pas des plus fiables !!Au final, je n'aurai pas réussi à aller jusqu'au bout de l'aventure. Je suis pourtant à la fin, je me suis forcé mais rien à faire, je n'en peux plus. Les jeu est bien trop répétitif, bourré de dialogues inutiles, les niveaux ne sont pas particulièrement intéressants, et les quêtes secondaires ne servent vraiment qu'à meubler le jeu pour nous donner un semblant de sensation de variété !! Bref, le jeu en soit est plutôt sympa et correct, mais souffre d'une longueur bien trop importante compte tenu de la répétitivité de l'ensemble pour être vraiment bon. Dommage, peut-être que sa suite fera mieux !!