Après sa participation dans la série événement: Obi-Wan, Hayden Christensen sera de retour en tant qu'Anakin / Dark Vador dans la série:!!!Autre information la série commence la production en 2022 (et passe devant les "Ranges of the new republic") il s'agira donc de la 3ème série se déroulant après l'épisode VI ! (Mandalorian et Book of Boba Fett), je suis hypé de fou ! Alors, force ghost, flashback ? A voir!: https://www.comicbookmovie.com/tv/star_wars/star-wars-hayden-christensen-to-return-as-anakin-skywalker-darth-vader-for-ahsoka-a189065#gs.ed2z7w