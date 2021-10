Petite vidéo découverte de mon aventure sur No Man's Sky, en version "Frontier" 17.0, sur Ps4 Pro.La vidéo est malheureusement coupée en 2 car le jeu n'est pas copain avec Twitch et les coupures sont intempestives.N'hésitez pas à vous abonne si vous souhaitez voir la suite ou profiter des vidéos de la communauté (c'est une chaine collective).

posted the 10/18/2021 at 05:06 PM by obi69