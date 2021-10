je permet de partager ce tarif du store bresilienle tarif etant le plus BAS a ce jour,4 malheureux euroca se passe ici https://xbox-store-checker.com/fr/game/compare/Metro-Exodus-Gold-Edition/c3bvg9lggv75 pour ceux qui ne connaissent pas vous pouvez vous référer a mon tuto store etranger ==> https://www.gamekyo.com/blog_article452340.html personnellement je ne l'avais pas fini sur le gamepass donc je prend

Like

Who likes this ?

posted the 10/12/2021 at 03:11 PM by skuldleif