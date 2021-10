Hello la communauté !J'ai commencé récemment Death Stranding. L'ayant pas fait sur PS4 car le gameplay ne me tentait pas, j'ai pu l'avoir par un ami et le tester sur PS5 (j'ai pris pour 10€ la director's cut)Et bien je suis agréablement surpris.Il se dégage qqch de ce jeu. Et en cette période ou j'ai l'impression de jouer encore et encore aux même jeux, ici je trouve une vrai identité, singularité !Alors le gameplay n'est pas incroyable mais la narration est omniprésente et donne un sens aux actions menées.Un jeu qui ne plaira pas à tous mais qui mérite d'être testé