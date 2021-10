Bonjour Gamekyo !J'ai eu l'occasion de voir ce jeu dans le Gamepass.Il a l'air d'être encensé dans la presse, défini comme le digne successeur de P.T., comme une des meilleurs expériences horrifiques et tout ça pour un budget très léger (encore plus maintenant avec le GP).Je m'étonne car je sais qu'ici beaucoup aiment les jeux d'horreur. Je me souviens le flood d'article à la sortie de PT et la décéption générale à l'annulation de celui ci. Et pourtant, je viens de découvrir l'existence de ce jeu grace au GP.Perso, il vient de rentrer dans mon backlog. Et ici, qui l'a fait ? Des retours ? Pour un indé il a l'air vraiment énorme !!Bonne journée les copains !