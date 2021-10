Call of the Sea, un jeu que je découvre grâce au service Gamepass. Je ne me serais jamais attardé dessus autrement. Ex-amateur de point'n click, j'ai été agréablement surpris par ce choix de l'équipe de développeur comme genre de jeu.

L'ambiance, années 1930, exploration de territoires inconnus, me met dans l'ambiance dès le début et j'adore. Des indices distillés laissent entrevoir une révélation. Et je ne serai pas déçu par cette aventure en solo à la recherche d'un remède et de son amour perdu.

Les graphismes sont colorés, simplifiés mais agréables, tout autant que l'ambiance sonore et musicale. Hormis 2 ou 3 énigmes, le reste se parcourt assez facilement et sereinement, quelques allers-retours un peu chiants, mais c'est le propre de ce genre de jeu.

La fin de l'histoire m'ayant quelque peu déçu malgré les révélations en amont, je ne saurais dire au final si j'ai kiffé ce jeu ou non. Donc pour moi, ce sera un "Oui, mais..." En revanche, je vous invite à le parcourir quand même, il est simple et rapide, et vous pourrez vous faire votre propre avis sur cet univers.