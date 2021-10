Reste un récit carré, sincère, manquant parfois d'étendue ou de profondeur, mais toujours vivant et brillamment incarné. Vous aussi, tentez de visiter Rena et Dahna : vous passerez un bon moment !

Alors, chef d'œuvre ? Non, car Arise loupe le coche côté side quests trop légères et level design trop inégal. A l'image de la musique de Sakuraba, Arise a quelques coups de génie, mais aussi quelques fainéantises.

La réalisation technique et artistique est splendide ; le système de combat, jouissif et nerveux ; l'aventure, longue et haletante ; le doublage impeccable.

Les personnages, merveilleusement croqués, font évoluer une véritable relation de groupe, avec finesse et intelligence. Teintée de haine et de méfiance, cette relation va subtilement évoluer en confiance, voire en amour sincère. Le duo Shionne / Alphen est l'un des plus beaux qu'il m'ait été donné de voir ces dernières années.

Eh bien moi, j'ai adoré ! Clairement, Tales of Arise est l'épisode qui m'a fait retomber en amour pour cette série, et quel épisode !

posted the 10/10/2021 at 10:57 AM by obi69