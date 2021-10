La nervosité de l’original est néanmoins conservée, et les boss sont tout de même plus spectaculaires. La surprise, passé le premier niveau, est de retrouver une partie gestion enrichie : dotée de graphismes agréables, d’une histoire plus développée, et entrecoupée de quelques phases de combat inédites pour sceller les antres des monstres, la construction des villes s’accompagne qui plus est d’une toute nouvelle phase de tower defense qui – sans être trop complexe – apporte une diversification bienvenue.