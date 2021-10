Star Citizen

À l'exception de l'année dernière, pandémie oblige, Star Citizen a proposé, année après année, sa, un événement pendant lequel, durant plusieurs heures d'affilée, les équipes de développement de CIG partagent l'avenir du jeu à travers des tables rondes et autres conférences.Cette année, la CitizenCon 2951 est proposée 100% en digital sur Twitch. L'occasion d'en prendre plein les yeux, de découvrir le quotidien des équipes de développement, tout en comprenant mieux ce qui attend les joueurs dans les prochains patchs.La retransmission a débuté à 17h, heure française, et va se poursuivre jusqu'à 1h du matin sur Twitch.TV/StarCitizen . Un peu plus de 40 000 personnes suivent le live.Évidemment, il faut être assez à l'aise en anglais pour pouvoir suivre sans difficulté. Mais vous pouvez aussi assister à la retransmission de Zvonimir , lequel propose une traduction en direct, en français, sur Twitch.TV/ZvonimirTV