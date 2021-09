J'ai une question concernant la Xbox serie S.Je vois quelle est uniquement digitale. J'avais des jeux boites sur ma xbox One ancienne génération. Ma question : Si j'installe les jeux xbox one sur un disque dur externe, et que je le branche sur la Série S, est ce que je pourrais jouer à mes jeux ? Où ça marchera pas parce que ce sont des versions lisibles avec le CD ? Merci

posted the 09/27/2021 at 09:32 AM by j49