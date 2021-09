Star Citizen

Pour beaucoup, l'année 2020 a été une année blanche, et CIG ne fait pas exception. Il n'y a en effet pas eu l'année dernière de CitizenCon, cet événement où se rassemblent les fans de Star Citizen (et de Squadron 42) pour assister à des conférences, des démonstrations inédites de nouveautés à venir, découvrir des stands d'organisations et de cosplayeurs,... bref, fêter à leur façon l'univers de Star Citizen "en vrai".CIG entend relancer la chose en 2021 mais, pandémie oblige, cela se fera en distanciel, sur la chaîne Twitch de Star Citizen , à partir du 9 octobre 2021. Vous pourrez sans doute aussi suivre l'événement sur les chaînes des streameurs Twitch francophones, qu'on imagine déjà s'en donner à cœur joie pour commenter en live ce qui sera annoncé en anglais par le studio de développement.En attendant, on a une idée du programme qui nous attendra : ça va parler nouveaux vaisseaux (ça alors), nouveautés à venir dans le jeu, création de planètes,- une technologie très attendue et qui devrait (enfin) permettre d'émuler la présence de tous les joueurs sur un même serveur, etc. Et on devrait bien sûr avoir droit à la démo de clôture qui est sensée nous hyper en nous montrant à horizon 2/3 ans ce à quoi on pourra avoir droit à l'avenir dans Star Citizen.Vous pouvez consulter le pré-programme complet de la Citizen Con 2021 en cliquant sur ce lien . Début du live :Au passage, notez que jusqu'à ce dimanche, vous pouvez tester le jeu gratuitement en suivant la procédure décrite sur cette page