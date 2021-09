Multi machines

Après avoir passé quelques heures de pure 2D rétro 100% gameplay avec TLN, j'ai eu une petite envie de me faire un jeu plus actuel, plus scénarisé. Du coup j'ai lancé Man of Medan dont j'ai entendu un peu tout et n'importe quoi comme avis. Alors qu'est ce que ça vaut au final ?+ Plutôt joli, avec de beaux effets de lumière, et des modélisations assez correctes. C'est plutôt plaisant de ce côté !!+ Super ambiance, là dessus le pari est réussi, on se retrouve au croisement d'un des épisodes de X-Files (celui avec le bateau qui vieillit super vite), de Un Cri dans l'Océan, et du Vaisseau de l'Angoisse. Le top du top.+ Histoire vraiment prenante. Ce n'est pas hyper développé, mais tu as une put... d'envie de comprendre ce qui se passe.+ Mise en scène qui n'est pas en reste. C'est très cinématographique, un côté anciens Resident Evil dans les caméras que j'ai adoré, ...+ Pas mal d'embranchements différents qui donnent envie de recommencer le jeu.+ L'interface et la présentation du jeu façon Comptes de la Crypte vraiment génial. J'adore.+ Jeu linéaire pour mon plus grand plaisir, bien que là ce soit limite trop linéaire+ Ambiance sonore efficace. Les bruits, voix, ... sont vraiment dans le ton !!- Mouvements de caméra trop rigides. Parfois on aimerait pouvoir bouger un peu plus les angles.- Les visages un peu rigides niveau animations.- Trop de blabla, surtout au début où l'on se demande quand on va jouer.- Ces put... de QTE à la co... qui apparaissent en pleines cinématiques qui durent 3 plombes ... résultat à plusieurs reprises on relâche la manette car les blabla trainent, et d'un coup ils te lâchent un foutu QTE sorti d'on ne sais où, et surtout hyper rapide, ce qui fait qu'on en loupe régulièrement vraiment bêtement. C'est hyper frustrant, mais à un point ...- Idem pour les fois où l'on doit marteler le bouton au lieu de juste appuyer ... il est impossible de faire la différence sur le coup. Résultat, on appuie pensant au QTE, sauf que non, il faut marteler le bouton ... trop tard pour rattraper le coup du coup c'est encore loupé (ceux qui auront essayé de sauver le personnage avec la grande porte de sécu me comprendront) !! Là on passe du stade frustrant à ultra rageant !!-Jouabilité ultra rigide. J'adore le principe des caméra semi fixes à la Resident Evil, mais il aura fallu donner un peu plus de souplesse à la jouabilité pour que ce soit plus agréable.-Certains scripts qui nous empêchent de fouiller comme on veut les pièces.Bref, si le début du jeu est très longuet avec des cinématiques à n'en plus finir (chose que je déteste), Man of Medan prend une toute autre ampleur dès que l'on arrive sur le second bateau !! L'ambiance y est excellente, couplé à une réalisation plus que correcte, une bonne gestion sonore, ... on se tape quelques sursauts bien sentis, ... franchement, j'ai adoré toute cette partie du jeu. Par contre il est dommage que le studio ait abusé des QTE placés en traître qui deviennent une véritable frustration tout au long du jeu (surtout sur le dernier tiers). Certains lui reprocheront aussi son côté très linéaire, mais c'est aussi ce qui fait que d'autres vont l'aimer.Dans l'ensemble, ce premier volet de la saga The Dark Pictures Anthology est un bon jeu disposant d'une ambiance excellente, mais desservit par des erreurs de jeunesse qui ne demandent qu'à être corrigées. A voir pour la suite mais en tout cas j'ai beaucoup aimé celui-là.