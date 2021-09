Bonjour,



Je me tâte à revendre ma PS3 slim ainsi que quelques jeux. Pouvez vous me faire une petite estimation du prix de la console et des jeux selon vous ?



God of war collection volume 1

Gof of war collection volume 2

God of war ascension

God of war 3

Ni no kuni la vengeance de la sorcière

Puppeteer

Modnation racers

Motorstorm

Motorstorm pacific rift

Beyond two souls

Little big planet

Little big planet 2

Killzone 2

Uncharted 1

Uncharted 2

Uncharted 3

Journey collector edition

The last of us

Lair

Heavenly sword

Killzone 3

Heavy rain

Motorstorm apocalypse

Playstation all stars battle royal

Metal gear solid 4



Je ne sais pas si certains de ces jeux sont rares ou pas. Merci



Jeux dématérialisés sur la console :



The last of us left behind

Papo & yo

Assassin's creed liberation HD

Flow

Journey

Super stardust HD

Motorstorm RC

Pixeljunk sidescroller

Pixeljunk shooter 1

Pixeljunk shooter 2

Locoroco cocoreccho

Pixeljunk monsters

Flower