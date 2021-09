Une des voix de notre enfance, Claude LOMBARD nous à quittée ce jour à l'âge de 76 ans. Claude a interprétée pour nous les openings Français de plusieurs animes des années 80-90 qui passaient sur la 5.Je vous mets ici l'hommage de Génération Club Do' :Voici également une de ses rare interview :Enfin les versions longues de ses chansons (Si vous en voulez d'autre hésitez pas à le demander en commentaires) :Max et Compagnie :Le petit Lord :Miyuki :Super Nana :Théo ou la batte de la victoireLucile Amour et Rock'n RollMerveilleuse CreamyEt tellement d'autres....Elle à également travaillée aux adaptations des textes de Disney, South Park pour les premières saisons (Oui ici c'est elle qui chante^^) :Pour toute cette belle carrière nous vous remercions.Toutes nos condoléances à sa famille et ses proches.