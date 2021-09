Star Citizen

On le pensait fatigué par le manque d'avancée du jeu et donc moins enclin à faire des vidéos sur le sujet, mais le Joueur du Grenier & Star Citizen , c'est du solide, et si la passion du Youtubeur s'est effritée au fil des années, il garde néanmoins un œil attentif sur le développement du jeu de Chris Roberts.JDG a ainsi publié il y a quelques jours un nouvel épisode de sa série "Journal de Bord" consacrée au projet. Il y détaille les ajouts apportés par les patchs 3.13 & 3.14 :Moins salé que par le passé, sans doute hypé par l'apparition de l'inventaire physique ou des gameplays orientés simulation à venir, JDG continue de parler de Star Citizen comme un fan absolu du projet...