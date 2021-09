Bonjour à tous,



J'ai terminé il y a quelques jours les fameux "Great Ace Attorney" localisé dans la langue de Shakespeare.



J'en suis ressorti absolument extatique. Comme on ne peut dissocier les deux opus, l'histoire est sublime dans l'ensemble. Les personnages sont incroyablement attachants et bien écrits.



J'ai été étonné par la localisation anglaise qui s'attache à bien retranscrire les accents des personnages (et y'a du level des fois). Ils ont rendu les phases d'investigations beaucoup plus intéressantes qu'avant avec les déductions alors que c'était clairement le point faible pour la série (avis personnel).



Et clairement, j'ai l'impression qu'il y a eu plus de boulots sur la réalisation que pour AA5 et AA6. Je ne sais pas si c'est une impression ou juste que je n'ai pas joué à ces deux opus depuis un bon moment. Mais j'ai vu qu'il y a un gros gap dans la mise en scène (dans les déductions de Sholmes par exemple).



J'ai adoré les musiques alors que ce n'est pas vraiment un point fort que j'ai relevé dans toute la licence.



Et ce final bon sang, c'était absolument épique, une véritable conclusion aux deux jeux.



Il y a juste un point qui me chagrine : les deux jeux ne sont pas en français. Et c'est dommage ! Pour moi, on est au-delà d'un simple spin-off. Certes, la localisation serait très difficile en raison d'un langage assez soutenu ou châtié pour certains personnages et pour refaire les images. C'est juste dingue que certains membres de la communauté francophone ne connaîtront peut-être jamais ces jeux à cause d'un niveau en anglais assez élevé.



Qu'avez vous pensé de cette compilation du coup ?



PS: Sinon Capcom, je suis partant pour AA7 ou un troisième opus de The great Ace Attorney.