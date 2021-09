Bonjour ! Je suis tombé sur ça hier et que dire !Grosse baffe dans la gueule au niveau des dessins je trouve, on est très loin du style de Toriyama mais je trouve que ça s'y prête bien !Et puis l'intensité des combats ! ça m'a redonné les frissons d'antan ! Et un Goku qui a l'air sérieux et pas le débile qu'on nous montre dans l'animé DB Super surtout !Je vous laisse découvrir ça: https://www.mangadraft.com/reader/dragon-ball-kakumei/417209 Dîtes moi ce que vous en pensez dans les coms ! Mais moi j'ai kifféà voir la suite !