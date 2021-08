Nouvelle petite vidéo pour la chaîne collective, avec toujours l'exploration d'Elyseum sur AC Odyssey, mais cette fois ci on se concentre sur l'infiltration, et l'exploration.On rencontrera également la déesse Hécate, au cœur des intrigues de ce DLC.Vidéo cette fois ci sans micro, pour profiter au max de l'ambiance sonore !Bon visionnage !

posted the 08/31/2021 at 07:12 PM by obi69