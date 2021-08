Je viens de tester le jeu pendant un peu plus d'une bonne heure et franchement ça marche super bien ce système de boucle. J'ai déjà récuperé pas mal d'infos sur l'intrigue. Pour l'instant, il répond parfaitement à la proposition évoquée lors des trailers. Ma seule crainte c'est d'en voir les aboutissants du jeu assez rapidement.Et vous, le système vous a happé ou pas?

posted the 08/19/2021 at 06:17 PM by astralum