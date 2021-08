La news vient de tomber et Messi ne prolongera pas avec le FC Barcelone, c'est tellement invraisemblable qu'il fallait que je partage la newsOn sait pas encore quel sera son futur club (surement Paris si ils vendent Mbappe) ou Man city (mais il viennent de prendre grealish dans un profil similaire) mais ils devront faire l'impasse sur Harry KaneOn comprend mieux pourquoi Konami s'est pas Hasardé à mettre Messi aux couleurs du Barça

posted the 08/05/2021 at 07:21 PM by jaysennnin