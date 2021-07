La vidéo tant attendu de Digital Foundry sur l'aspect technique des versions Series X et S pour Flight Simulator est maintenant disponible ci-dessous :Une belle prouesse de Asobo Studio qui permet de profiter de l'expérience complète sur console avec une excellente finition très proche du rendu max sur PC.

Like

Who likes this ?

posted the 07/28/2021 at 01:45 PM by finalyoz