MAITRE DU MULTIVERS







Le jeu associé est: Ratchet&Clank: Rift Apart

Platine facile, après ma première partie j'avais déjà un bon pourcentage des trophées, pas beaucoup de challenge, dommage.



TRAME DE FILS ROUGES







Le jeu associé est: Scarlet Nexus

De même, le platine est facile, plus long pour l'obtention mais aucun réel challenge, demande juste de faire l'histoire avec les 2 personnages.



MAITRE DU DESTIN







Le jeu associé est: Final Fantasy VII Remake: Intergrade

Platine qui demande quand même une excellente maitrise du gameplay avec certains trophées qui demandent de vaincre des adversaires coriaces! Petite parenthèse, je refais ce jeu actuellement pour analyser les adversaires manquants et 2 rencontres nocturnes, après ceci j'aurais fini le jeu vraiment à 100%, c'est mon Final Fantasy favori, j'ai tellement hâte de voir la partie 2, vraiment... J'adore les personnages, l'histoire, il y a quelques défauts (certaines textures etc...) mais globalement cette partie 1 est excellente et j'espère qu'ils vont prendre leurs temps pour l'intégralité de l'histoire, qu'importe si elle sera en 2/3/4 parties si c'est de cette qualité. Cependant après mon ultime quête il me reste encore une chose: finir le DLC a 100% aussi! Je m'y garde pour plus tard néanmoins.



Le jeu associé est:Platine facile, après ma première partie j'avais déjà un bon pourcentage des trophées, pas beaucoup de challenge, dommage.Le jeu associé est:De même, le platine est facile, plus long pour l'obtention mais aucun réel challenge, demande juste de faire l'histoire avec les 2 personnages.Le jeu associé est:Platine qui demande quand même une excellente maitrise du gameplay avec certains trophées qui demandent de vaincre des adversaires coriaces! Petite parenthèse, je refais ce jeu actuellement pour analyser les adversaires manquants et 2 rencontres nocturnes, après ceci j'aurais fini le jeu vraiment à 100%, c'est mon Final Fantasy favori, j'ai tellement hâte de voir la partie 2, vraiment... J'adore les personnages, l'histoire, il y a quelques défauts (certaines textures etc...) mais globalement cette partie 1 est excellente et j'espère qu'ils vont prendre leurs temps pour l'intégralité de l'histoire, qu'importe si elle sera en 2/3/4 parties si c'est de cette qualité. Cependant après mon ultime quête il me reste encore une chose: finir le DLC a 100% aussi! Je m'y garde pour plus tard néanmoins.

Comme prévu ma Playstation 5 a bien chauffée depuis le mois de juin, avec pas moins de 3 gros titres! Et je viens à l'instant d'obtenir le fameux "trophée platine" pour le 3ème et dernier jeu de la période ainsi donc, obtenu quelques jours après sa sortie:PS: Sans m'en rendre compte, les 3 platines sont plus ou moins liés, on reste dans le thème (qui est à la mode en ce moment) du "plusieurs univers/espace/temps". Mon prochain titre sur la console sera: Tales of Arise. A noté que sur Playstation 5 il n'y a que Demon's Souls que je n'ai pas platiné, vais-je le faire ? A voir... L'histoire continue!