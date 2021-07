Une version du 1er jeu sur Android et ios payante.Adieu Yokai watch 4 et 4++ chez nous, et aussi le remake du 1er sur switch.Yo-kai Watch sera lancé demain (10 juillet) au Japon sur iOS et Android et son prix sera de 1 220 yens au lieu de 1 960 yens pour une durée limitée. Cela représente une baisse d'environ 11 dollars par rapport à un peu plus de 15 dollars. Vous avez besoin d'iOS 9 et d'Android 7 ou d'une version ultérieure pour utiliser Yo-kai Watch et de 3 Go d'espace libre. L'application prend en charge la technologie NFC à partir de iOS 13. La remise de lancement sera disponible jusqu'au 16 août. Cette version iOS et Android de Yo-kai Watch ne prend pas en charge les médailles Yo-kai vendues, mais elle vous permet de vous connecter à des jouets sur des appareils compatibles NFC.Quel gâchis cette licence elle avait du potentiel, mais ça n'intéresse plus l'Europe faut croire.