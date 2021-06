Au cas ou vous l'ignoriez, un Action RPG basé sur l'univers de Magic avait été lancé, et il s'est planté vraiment très vite. https://www.jeuxvideo.com/news/1431525/magic-legends-l-action-rpg-de-cryptic-studios-va-fermer-ses-portes.htm Je suppose que les joueurs n'ont pas aimé les aspects payant trop nombreux, ainsi que le mélange bâtard entre Hack and n'slash et MMO. La prochaine fois prenez le temps de faire un vrai MMO.

posted the 06/30/2021 at 06:02 AM by darkxehanort94