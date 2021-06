Adorant le style aventure plateforme façon Limbo, Inside et autres Oddworld, Deadlight ne pouvait que m'attirer, surtout qu'il était peuplé de zombies!

Nous plaçant aux mains de Randall Wayne, survivant aussi mystérieux que violent et dont on ignore tout du passé, nous allons parcourir une Seattle ravagée par un virus ayant transformé ses habitant en zombies.

Séparé de sa femme et sa fille, et en proie à des flashbacks aussi énigmatiques que traumatiques, notre antihéros va devoir se frayer un chemin entre ruelles dévastées, égouts infestés et bases militaires surarmées.

Alternant entre plateformes, énigmes, courses-poursuites et combats à coups de hache ou arme à feu, le jeu apporte une tension continue jusqu'à un dénouement poignant.

Les retours en arrière se font de plus en plus intenses. Une bande-son sublime. Une réalisation visuelle très soignée, avec de sublimes environnements en 2.5D, réservant bien des surprises.

Les zombies, telles des ombres, peuvent surgir de nulle part, cachés par une colorimétrie, des jeux d'ombre et de lumière, accentuant le poids pesant sur le personnage.

Un jeu haletant dans lequel on ne peut se sentir qu'investi dans les décisions à prendre.