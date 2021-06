Si nous savons que le studio Undead Labs travaille d’arrache-pied sur State Of Decay 3 (grand absent du Xbox & Bethesda Games Showcase d’ailleurs), les développeurs de Seattle n’en oublient pas l’épisode précédent et viennent de lui offrir du nouveau contenu dont certaines fonctionnalités très attendues par la communauté.Baptisée “Plague Territory“, cette 25ème update renforce l’influence et l’importance des cœurs de peste et proposent de nouveaux défis aux survivants. Outre l’emprise plus forte de la peste sanglante autour des foyers d’infection (comprenez par là qu’il vous sera obligatoire de vous en débarrasser pour revendiquer des avant-postes proches), les récompenses attribuées aux joueurs les plus déterminés seront réévaluées à la hausse.Les avant-postes de ressources peuvent désormais être améliorés en dépensant de l’influence et ceux-ci en plus de vous offrir des items plus intéressants pourront vous permettre de développer de nouvelles compétences.De nouveaux avant-postes uniques sur chaque carte font également leurs apparitions et ne seront accessibles qu’aux aventuriers plus tenaces. Une fois conquis, ces derniers vous offriront la possibilité de choisir entre trois capacités spéciales qui renforceront votre communauté de manière permanente.Cette mise à jour intègre également une toute nouvelle option tactique très demandée. Il est enfin possible d’embarquer et d’équiper à la volée une arme secondaire durant vos pérégrinations. Inutile désormais, une fois arrivé à court de munitions, d’ouvrir en catastrophe votre inventaire pour choisir un nouveau flingue. Notez que cette option ne vous impose pas de choisir spécifiquement une arme de poing. Un bon vieux calibre.12 fera parfaitement l’affaire si c’est votre choix !Trois nouveaux succès pour 50 points Gscore sont aussi de la partie et sont liés à la conquête ou l’amélioration des nouveaux avant-postes. Si les joueurs Xbox anglophones ont l’occasion de participer avec cette mise à jour à une carte Microsoft Rewards de 1500 points, inutile de la chercher chez nous malheureusement et c’est bien dommage. Sachez que tout ce contenu ne sera accessible que si vous démarrez une nouvelle partie ou si vous décidez de changer de carte avec l’ensemble de votre communauté.Plague Territory est disponible sur toutes les plateformes et est incluse dans le Xbox Game Pass. Si vous souhaitez connaitre plus en détail les améliorations qu’apporte ce patch, nous vous enjoignons à consulter le site d’Undead Labs. Bonne chasse aux zombies !