Il semblerait que Microsoft n'en ai pas fini avec la Xbox one, et continuera de sortir de nouveau jeux next gen dessus......via le cloud, donc inutile de "jeter" votre one fat, s, x, ou all digital, car elle pourrait prochainement avoir une seconde jeunesse et pouvoir supporter des titres comme flight simulator, stalker 2, starfield etc...La vraie question étant de savoir si tout jeu next gen sortant sera automatiquement disponible sur le coud, en dehors du gamepass ?Dans tous les cas ça reste une bonne nouvelle pour ceux qui disposent d'une solide connexion et pas pressés de changer de matos.