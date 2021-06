Selon le bien nommé, EA se serait fait pomper 780 Go de codes sources...De quoi avoir sévèrement mal aux bourses.Dans le lot on retrouve le code de Fifa 21, le Frostbyte et autres gourmandises.Les hackers n'ont bien sûr pas tardé à vouloir mettre le paquet en vente :EA a confirmé le vol en minimisant bien sûr la taille du forfait, qui n'aurait bien sûr pas touché aux parties intimes, comme les données utilisateurs.