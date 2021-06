Zagreus, le fils rebelle d’Hadès, décide un beau « jour » de quitter les Enfers et découvrir le monde des vivants. Mais nul ne revient du royaume des morts, et Hadès fera tout pour empêcher la fuite de son fils capricieux et têtu, y compris lancer les plus féroces adversaires peuplant chacune des contrées des Enfers.

L’échec faisant partie de l’expérience, Zagreus reviendra à chacune de ses morts au palais d’Hadès, pour préparer sa prochaine tentative d’évasion.

Outre de nombreuses armes aux gameplay bien distincts, le jeu se renouvelle également à chaque partie par un réagencement des salles et des ennemis.

Et si les échecs se multiplient pour le prince des Enfers, l’histoire continue pourtant d’avancer, par les dialogues avec les personnages du jeu mais aussi par des nombreuses récompenses, adoucissant la difficulté (réelle) du jeu et motivant le joueur à progresser toujours plus pour sa prochaine tentative.

Agrémenté de superbes graphismes et d’une excellente BO, Hades parvient à ne jamais être répétitif, même s’il faut repartir du début après chaque échec, et garde toujours en réserve des surprises et des défis au bout de plusieurs dizaines d’heures !