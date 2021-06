Salut !Et bien ça y est ! Depuis peu, je joue sur la version PS5 d'Outriders, alors que j'étais depuis le départ sur la version PS4 classique. Alors, on m'a vendu cette version comme étant beaucoup mieux que la première, ça donne quoi ?Je trouve que le jeu s'améliore, est-ce que c'est constant sur toute la durée ?J'arrive après la bataille, mais des gens y jouent encore ou il a très vite été laissé tombé ?

posted the 06/04/2021 at 03:21 PM by sephrius