Et le nouveau personnage du futur jeu "Demon Slayer" du jour (une annonce chaque lundi) est donc: Murata !Un choix étonnant mais dans la logique des Naruto Storm, qui proposaient également un personnage "wtf" (un personnage peu présent ou useless dans le manga sans réel fanbase) comme Karin, Tobi, Hanabi (par exemple), mais attention car généralement ces derniers disposent d'un bon gameplay et peuvent faire une bonne petite surprise pour les quelques fans du personnage, à suivre lundi prochain! (toujours aucune date officielle pour l'instant).PS: RIEN A VOIR mais... Demain, on débute le mois de juin, le mois de la PS5 me concernant !!! (R&C: Rift Apart, Scarlet Nexus et le dlc de FF7R !)