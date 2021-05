Star Citizen

L'Invictus 2951 débute ce week-end : à l'occasion de cet événement au sein du jeu, donc. Jour après jour, les joueurs pourront essayer les vaisseaux d'un seul ou de divers constructeurs. Avec plus d'une centaine de vaisseaux et véhicules pilotables, le pilotage de tels engins représente ce que Star Citizen a essentiellement à offrir dans son état actuel.L'Invictus est un événement ayant lieu au sein du jeu, sur la planète microTech. Il propose aux joueurs un focus sur les vaisseaux de guerre, en parallèle de parades militaires où l'on peut par exemple observer de l'extérieur le gigantesque Bengal (vaisseau capital d'1 km de long) ou encore visiter l'intérieur d'un Javelin (qui fait quand même 500 mètres de long). Si vous souhaitez connaître la liste complète de la soixantaine de vaisseaux gratuitement jouables lors de l'Invictus 2951, rendez-vous sur cette page Pour tester Star Citizen à l'occasion de l'Invictus 2951, voici la démarche :1. Créez vous un compte sur RobertsSpaceIndustries.com/enlist (lien incluant un code referral ),2. Votre compte validé, téléchargez les 50 go du jeu depuis https://robertsspaceindustries.com/download 3. Lancez le RSI Launcher et connectez-vous avec vos identifiants,4. Testez gratuitement Star Citizen jusqu'au 3 juin.Pendant l'Invictus, les joueurs peuvent se promener dans le hall d'exposition et explorer les vaisseaux exposés, mais aussi jeter un œil à des hologrammes de vaisseaux qui seront jouables plus tard. Cette année, les équipes de CGI proposent un hologramme du RSI Scorpius, sorte de X-WING qui vient tout juste d'être dévoilé et qui est évidemment d'ores et déjà proposé à la vente.Pour l'acquérir, il faudra débourser 218,40€ en(achat avec de l'argent frais) ou bien puiser dans vos crédits à disposition la coquette somme de 240,24€ (voir la page de présentation du vaisseau avec tous les tarifs). CIG pense bien sûr à toutes les bourses : si vous souhaitez acquérir l'ensemble des vaisseaux du constructeur RSI, vous pouvez ainsi opter pour leen déboursant la bagatelle de 3849,30€ (ou bien 4258,80€ si toutefois vous aviez cette somme à disposition en crédits). Quant à savoir ce que vous pourriez faire avec un pack contenant 17 vaisseaux, ça vous regarde...On rappelle au passage que pour jouer à Star Citizen, il faut dépenser 50€, sauf quand le jeu est gratuit comme cela va être le cas pour une semaine à partir de ce week-end, comme évoqué en préambule. Avec le pack de base et en farmant suffisamment d'aUEC (la monnaie du jeu), vous pourrez alors sans peine acquérir d'autres vaisseaux pilotables. Les joueurs de Star Citizen qui dépensent pareilles sommes ne le font que pour soutenir le développement du jeu.À bientôt dans le 'Verse !