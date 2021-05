Bonjour à toutes et à tous,Je vous propose pour les prochains jours de revenir avec mon ami @Iglou2310 sur RDR2.Au programme, 3 vidéos, dont 2 commentées en duo, où nous allons discuter (voir débattre) du jeu.Pour info, ces vidéo ont été réalisées à la sortie du jeu.Pour se remettre dans le bain, je vous propose d'abord cette première vidéo, sans mic, de la 1ère heure de jeu, sur Ps4 Pro, histoire de se remettre dans l'ambiance de l'univers et des personnages.S'en suivra une vidéo commentée demain où on parlera de nos impressions après quelques heures de jeux, puis, après demain, de nos conclusions après que le jeu fut fini.Bonne vidéo.

posted the 05/17/2021 at 11:58 AM by obi69