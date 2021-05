c'est à la fin du Fanfestival qui à eu lieu ce week end et ou on a eu les dernière new sur la prochaines extension de FF14 Endwalker.

Yoshida en larme sur le scène annonce que son ami Soken, le compositeur sur FF14, a été hospitalisé depuis mars 2020 pour un cancer.

En effet, malgré son état il a quand même composé plein de musique extraordinaire pour FF14 depuis sa chambre d'hôpital.



Aujourd'hui Yoshida annonce le retour de son ami.



Article FFring :

https://t.co/g38rZicDM1?amp=1



https://www.youtube.com/watch?v=OJCKGhgxXJ8&t=902s&ab_channel=Lavi0623