Retour dans l'ultime épisode des aventures de Kiryu dans la saga Yakuza.Un épisode qui démarre de façon bien plus calme, faisant lien avec toutes les aventures passées (de Yakuza 0 au 5) et qui verra, en guest-star, l'immense Takeshi Kitano qui débarque.Sans prétention, un petit let's play des familles sur la première heure de jeu.Bonne vidéo.▶️

posted the 05/15/2021 at 04:44 PM by obi69