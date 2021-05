Un jeu que j'avais attendu impatiemment, avec des graphismes plutôt bons (bien que perfectibles) me donnant l'impression d'un changement de moteur graphique par rapport à BF3 et 4. L'ambiance est originale, puisqu'elle se situe durant la Première Guerre mondiale.

J'avoue y avoir pris du plaisir, mais le jeu a fini par me lasser, la faute à un univers qui sans doute ne me convenait pas sur le long terme. Et aussi une grosse déception sur le retrait des éléments destructibles, comme c'était le cas dans les opus "modernes".

De belles maps , mais pas forcement non plus mémorables : je m'en souviens de 3, une dans un château, une autre dans le désert et une 3ème sur des crêtes en Italie ou dans les Balkans...

Pour le reste, c'est l'oubli total ! Idem pour les armes, qui vont vaguement jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, mais... pour y jouer sur des cartes de 14/18... Ce n'est pas un mauvais jeu, il remplit le cahier des charges, mais il manque un quelque chose qui l'aurait rendu incontournable.