Et un nouvel épisode de votre rendez-vous hebdomadaire !Dans cet épisode apparaît un membre important du groupe : le sage Rouge XIII. On espère que sa voix, si elle n'est certainement pas similaire à celle que vous imaginiez, saura vous convaincre ;-)

Who likes this ?

posted the 05/14/2021 at 04:57 PM by mauvaisjoueur